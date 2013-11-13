На Львівщині викрили підпільну мережу гральних закладів

На Львівщині правоохоронці викрили і припинили діяльність десяти гральних закладів, які працювали з порушеннями вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Працівники управління Державної служби з економічною злочинністю спільно з працівниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України у Львівській області, під процесуальним наглядом прокуратури області, припинили діяльність десяти гральних закладів, які функціонували в районному центрі Мостиська та місті Дрогобичі під виглядом клубів спортивного покеру.

В ході проведених обшуків, оперативники вилучили близько півтори сотні гральних апаратів, понад 140 системних блоків та жорстких дисків, покерні столи, «американську» та електронну рулетки, а також майже сто тисяч гривень, виручених від надання послуг у цій сфері.

Як розповів начальник ГУМВС України у Львівській області Олександр Рудяк, у підпільних гральних закладах були так звані зашифровані телефони та паролі для входу до гральних закладів. Діяльність гральних закладів ретельно конспірувалася, а коло клієнтів обмежувалося постійними відвідувачами відомими персоналу закладу, або ж особами «за рекомендаціями».

«Особи всіх причетних до незаконного грального бізнесу встановлено. Всі вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. За час мого перебування на посаді начальника ГУМВС України у Львівській області - це найбільший доробок у цій злочинній галузі», - зазначив Олександр Рудяк.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками злочину, передбаченого ст. 203-2 КК України (Зайняття гральним бізнесом). Дане правопорушення карається обмеженням волі на строк до п’яти років.