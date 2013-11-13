В ГО ”Антикорупційний комітет” працевлаштовували за хабарі

У Тернопільській області розслідують діяльність групи, яка за фіктивне працевлаштування у ГО ”Антикорупційний комітет” взяла хабарів на майже 500 тис грн

У Тернопільській області розслідують діяльність групи, яка за фіктивне працевлаштування у ГО ”Антикорупційний комітет” взяла хабарів на майже 500 тис грн.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків Тернопільського обласного управління МВС, це було встановлено після того, як в міліцію почали звертатися потерпілі.

За даними СГЗ, громадська організація «Антикорупційний комітет України» на чолі з колишнім працівником правоохоронних органів почала активно створювати мережу управлінь та відділень по всій території України.

Багатьох зацікавила пропозиція працевлаштування. Серед офіційних вимог були стаж роботи в правоохоронних органах та бездоганна репутація.

Водночас, як повідомили слідчим потерпілі, за працевлаштування в західному регіональному управлінні ”Антикорупційного комітету України” в них вимагали від 2 до 10 тис. умовних одиниць.

Як встановили оперативники управління боротьби з організованою злочинністю, 18 жителів Тернопільської та Чернівецької областей спокусилися на пропозицію.

Про куплені ними посади вони повідомили міліцію через те, що після уплати грошей так і залишилися без працевлаштування. Їм лише показували підписані головою комітету накази про їх призначення, обіцяли надати кабінети і повноваження, однак за деякий час люди, які брали в них гроші за працевлаштування, змінювали номери мобільних, уникали спілкування, дехто взагалі виїхав за кордон.

Як розповів начальник управління боротьби з організованою злочинністю Анатолій Лупійчук, цього тижня діяльність групи, яка займалася вимаганням та отриманням неправомірної вигоди, було кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 ККУ.

Сума поборів за заявами потерпілих склала майже 0,5 млн грн.