МВС посилить відповідальність за паркування на місцях для інвалідів

Міністерство внутрішніх справ України планує посилити відповідальність водіїв за паркування на місцях для інвалідів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Центру безпеки дорожнього руху і автоматизованих систем при Міністерстві внутрішніх справ України Сергій Будник.

”Ми працюємо над поліпшенням ситуації. Серед порушень, які фіксуватимуться в автоматичному режимі, будуть також порушення правил стоянки і зупинки, зокрема ми дивитимемося, щоб був захист інвалідів. Крім того, планується фіксація порушення руху на смугах для громадського транспорту”, - сказав Будник.

За його словами, міністерство вже розробило відповідний законопроект про посилення відповідальності за ненадання переваги у русі і стоянці інвалідам, а також ненадання переваги у русі спеціальним транспортним засобам.

Як відзначив Будник, парковки розміщено за межами проїжджої частини, де повноваження працівників ДАІ обмежені, тому Міністерству внутрішніх справ необхідно вирішити це питання з Мінрегіоном.

«Нам потрібно відпрацювати механізм взаємодії і реагування на ці порушення. За паркування під супермаркетами, торговими центрами і організаціями”, - пояснив Будник.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 1 грудня планує подати до Верховної Ради проект змін до Правил дорожнього руху, якими пропонується ввести автоматичну фіксацію перевищення швидкості за допомогою системи «Гарпун».

Міністерство внутрішніх справ України планує розробити зміни до Правил дорожнього руху на 2014 рік, зокрема, обмежити швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах до 50 кілометрів на годину.