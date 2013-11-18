У колишнього спецназівця правоохоронці вилучили арсенал зброї

У Херсонській області правоохоронці в колишнього військовослужбовця вилучили значну кількість зброї та вибухових речовин. Кількості тротилу вистачило би, щоб підірвати будинок.

Про це повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

В салоні його автомобіля міліціонери вилучили пістолет з глушником. У гаражі зберігалася граната РГД-5, гвинтівка, саморобний пістолет та патрони. Також міліціонери з'ясували, що чоловік багато років працював спецназівцем і мав справу зі зброєю. Було прийнято рішення провести обшуки і в будинку його матері, яка проживає у Миколаївській області.

Оперативне чуття не підвело УБОЗівців. В будинку старенької жінки знайшли вражаючий арсенал: протитанкову ручну кумулятивну гранату, револьвер з патронами, понад 600 г тротилу, майже 70 патронів, судновий піротехнічний засіб, артилерійський снаряд, саморобний пістолет, магазини до автомату і пістолету та 300 г коноплі.

Усе вилучене направлено до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС для проведення відповідних експертиз. Крім того, правоохоронці встановлюють, чи не використовувалася зброя під час скоєння злочинів на території області.

«Наразі ми проводимо необхідні оперативні заходи, щоб встановити канал надходження арсеналу до селянина та чи не збирався він використовувати її у протиправних цілях», – повідомив т.в.о. начальника УМВС Херсонщини Євген Тимофєєв.

Про особу чоловіка відомо, що він має досвід поводження з вогнепальною, холодною зброєю, гранатами та різними вибуховими речовинами. Брав участь у бойових операціях на територіях інших держав.

Стосовно любителя "небезпечних іграшок" розпочате кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.