У Чернігові міліціонери висадили фруктовий сад

В Чернігові правоохоронці разом з футбольною командою місцевої загальноосвітньої школи-інтернату висадили фруктовий сад. Про це УНІАН повідомили в секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Чернігівській області.

Наприкінці жовтня в Полтаві команда Чернігівської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступеня імені Юрія Коцюбинського виборола друге почесне місце в змаганнях з міні-футболу, які проводилися серед вихованців шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Керівництво обласного управління міліції, дізнавшись про здобуток вихованців підшефного закладу, вирішило також привітати їх із здобутим результатом.

Заступник начальника УМВС України в Чернігівській області Едуард Миколайович вручив капітану команди кубок та грамоту, а директор закладу отримав від правоохоронців новенький музичний центр.

Після офіційної частини полковник Гребенюк запросив вихованців закладу на згадку про подію разом з правоохоронцями посадити фруктовий сад. Едуард Миколайович зазначив, що через багато років, коли вихованців відвідають свій рідний навчальний заклад, то побачать на власні очі, який красивий сад вони посадили власноруч.

Усі разом правоохоронці і діти висадили 30 фруктових дерев - яблуні, вишні та черешні.