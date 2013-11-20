У Черкасах бійці ДСО попередили пожежу в будинку

У Черкасах наряд групи затримання Державної служби охорони (ДСО)отримав повідомлення про спрацювання сигналу «Тривога» з охоронюваного приватного будинку.

Як повідомили в обласному управлінні міліції, під час огляду будинку правоохоронці не виявили слідів злочину, але через вікна на першому поверсі побачили, що приміщення всередині задимлене, тому діяти треба було негайно. Господарів будинку вдома не було. Правоохоронці зателефонували до чергової частини Державної служби з надзвичайних ситуацій та спільно з довіреною особою зайшли до будинку. Як з’ясувалось, задимленість виникла через коротке замикання в електромережі. Самого ж загорання, на щастя, не відбулося.

Завдяки встановленій охоронній сигналізації та бійцям ДСО вдалося попередити пожежу.

Нагадуємо, що встановлені охоронні прилади ДСО передають на пульт централізованого спостереження інформацію не тільки про непрошених гостей, а й про пожежу.