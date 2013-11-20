На Буковині побили і зґвалтували 26-річну жінку

У селищі Вашківці Вижницького району Чернівецької області 18 листопада вночі невідомі побили та зґвалтували 26-річну жінку, коли вона поверталася з весілля. Нарізі потерпіла знаходиться у комі. Про це на прес-конференції повідомив начальник Управління карного розшуку УМВС України в Чернівецькій області Руслан Домніцак.

За його словами, потерпілу виявили місцеві мешканці на спортивному майданчику школи. Вони ж й зателефонували до міліції.

«Жінку знайшли непритомною й напівроздягнену з численними травмами обличчя й тіла. Потерпілу доставили до лікарні швидкої допомоги у Чернівцях. Зараз лікарі її стан оцінюють як стабільно важкий», - заявив Домніцак.

Правоохоронці поки що не встановили особи ґвалтівника. Потерпіла все ще знаходиться в комі, отже й не може дати свідчень.

Домніцак повідомив, що жінка того дня була на весіллі, звідки верталася близько 4-ї години ранку. Правоохоронці вже опитали коло осіб, які спілкувалися з потерпілою.

Крім того, начальник карного розшуку повідомив, що жертва ґвалтівника працювала продавцем у місцевому магазині і має малолітнього сина.

Начальник управління карного розшуку зазначив, що правоохоронці відкинули версію причетності до злочину колишнього чоловіка потерпілої. «Не варто вести мову і про серійного ґвалтівника, оскільки у Вашківцях протягом останніх років не було зафіксовано жодного подібного злочину», - вважає Домніцак.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України - зґвалтування, що спричинило важкі наслідки.