Міліція вилучила у „свободівця” арсенал зброї

На Дніпропетровщині із гаража жителя обласного центру, крім великої кількості зброї, правоохоронці вилучили різноманітні наркотики та психотропні речовини.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, під час реалізації оперативної інформації по кримінальному провадженню за фактом незаконного обігу вогнепальної зброї було проведено санкціонований обшук у гаражі, що належить 41-річному приватному підприємцю, члену ВО «Свобода».

Виявилося, що житель обласного центру зберігав у гаражі не автомобіль, а цілий арсенал зброї та наркотичні речовини.

Працівники карного розшуку виявили вогнепальну зброю, серед якої 3 автомати Калашникова, 2 гвинтівки калібру 5,6 мм, обріз гвинтівки та мисливської рушниці, 5 димових шашок та 1 тротилова, гранату РГД-5 із запалом, 2 електродетонатори та 300 набоїв.

Також було вилучено 2 кг наркотичної речовини «марихуана», 36 пігулок «екстазі», 4 г психотропної речовини «метамфетамiн» та 100 г макової соломки.

Власник гаража затриманий за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відтепер він буде пояснювати слідчим звідки та для чого зберігав вилучені речі. Його дії кваліфікуються за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Максимальна відповідальність за цими статтями – від 3 до 7 років позбавлення волі.