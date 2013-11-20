Міліціонери затримали псевдомінера банку

Невідома особа повідомила, що в місті Дубно Рівненської області в підвальному приміщенні одного з банків закладено бомбу. Зловмисника було затримано менш, ніж за годину.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Працівники сектору вибухо-пожежної експертизи Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Рівненській області провели огляд приміщення, на щастя, вибухових пристроїв та предметів не виявили.

На той час працівники міліції вже встановили особу «жартівника». Ним виявився 27-річний мешканець міста Дубно. Чоловік затриманий згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання Дубенського міськвідділу.

Чому чоловік повідомив про замінування відділення банку наразі встановлюють слідчі.

Тепер зловмиснику доведеться відповідати за законом згідно частини 1 статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Крім того, молодик повинен відшкодувати завдані матеріальні збитки, адже виїзд на місце події усіх спеціальних служб є дороговартісним «задоволенням», а з огляду на те, що комусь у цей час потрібна була допомога міліції, швидкої чи ДСНС, то у грошовому еквіваленті це навіть не обчислюється, адже від вчасно отриманої допомоги подекуди залежить чиєсь життя.