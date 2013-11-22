На вокзалі в Донецьку закликали до здорового способу життя

На Донеччині розпочалася акція «Донецьк без тютюнового диму», в якій взяли участь співробітники Управління МВС України на Донецькій залізниці. Під час її проведення активісти проекту «відправили цигарки і кальяни в минуле сторіччя».

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Акція проводилася в приміщенні будівлі залізничної станції «Донецьк». Перед присутніми виступила керівник проекту «Донецьк без тютюнового диму» Тетяна Дурнєва. Вона повідомила, що Україна вже перемістилася з 4-го на 24-е місце за поширеністю куріння в світі і демонструє одну з найкращих динамік зі зниження куріння і зменшення його негативних наслідків. «За інформацією МОЗ, крива смертності від серцево-судинних захворювань зупинилася вперше в історії української незалежності. Все це однозначно говорить про те, що мода на куріння минає. Сигарети - це пережитки минулого, а молоде покоління обирає здоровий спосіб життя», - додала вона.

«Ми вільні від тютюнового диму! Вирушай у минуле!», - з такими словами антитютюнові активісти посадили Сигарету у вагон потягу, що йде в ХХ століття.

Допомогти відправити сигарету в минуле активістам прийшла і Наталія Мазурик, майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики, чемпіонка Європи серед молоді, учасниця Олімпійських ігор у Лондоні та Пекіні, призер Кубка Європи з легкої атлетики.

Під час акції активісти Молодіжної ради залізничної профспілкової організації спільно із співробітниками УМВС України на Донецькій залізниці проводили інформаційну роботу серед пасажирів і роздавали гостям міста листівки «Ласкаво просимо в місто, вільне від тютюнового диму!» з переліком місць, де в Донецьку заборонено паління.

«Відповідно до статті 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, курець, спійманий за сигаретою вперше, може відбутися попередженням або заплатить штраф у розмірі від 51 до 170 гривень. За повторне порушення доведеться викласти більше - від 170 до 340 гривень. Транспортною міліцією з початку року до адміністративної відповідальності за куріння в недозволених місцях притягнуто 660 громадян», - розповіла начальник прес-служби Управління МВС України на Донецькій залізниці Ольга Чорногор.

Відвідувачам вокзалу роздавали брошури «Як кинути палити» і «Курс виживання для некурців» , а також наклейки та листівки про заборону куріння. Крім того, протягом усього дня диктор вокзалу вітала гостей у місті, вільному від тютюнового диму, і нагадувала громадянам про необхідність дотримуватися Закону. На плазмових екранах у будівлі вокзалу транслювалася соціальна антитютюнова реклама.

У будівлі вокзалу також пройшла виставка робіт українського художника Івана Семесюка. У своїх картинах за допомогою сатири автор привертає увагу людей до типових ситуацій, де найчастіше порушується закон про бездимне повітря. Мета проекту «Мистецтво «жлобарта» по безкультур'ю і паління в громадських місцях» - акцентувати увагу відвідувачів на дотриманні закону про обмеження куріння, а також показати людям, як вони виглядають, коли курять у громадських місцях. На картинах курці обкурюють громадян у закладах ресторанного господарства, під'їздах будинків, на зупинках громадського транспорту та на дитячих майданчиках.

«Ми сподіваємося, що подібного роду акції змусять кожного курця задуматися, якщо не про власне здоров'я, то хоча б про те, що демонструючи свою згубну пристрасть до тютюну в місцях, де куріння заборонено, він порушує Закон», - підсумували всі, хто взяв участь у проекті «Донецьк без тютюнового диму».