У Криму затримали торговця зброєю
14:01, 26 листопада 2013Кримінал
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Продав пістолет
У Криму правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, який продав пістолет і боєприпаси до нього майже за 2 тисячі доларів США.
Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
«Нині зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу», - зазначив начальник УБОЗ ГУМВС України в АР Крим Василь Мазур.
Зазначені відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.
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