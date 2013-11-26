У Криму затримали торговця зброєю

У Криму правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, який продав пістолет і боєприпаси до нього майже за 2 тисячі доларів США.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Нині зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу», - зазначив начальник УБОЗ ГУМВС України в АР Крим Василь Мазур.

Зазначені відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.