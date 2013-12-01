Хакери зламали сайт Президента України, адміністрація передає новини через державне агентство новин “Укрінформ”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Як наголосила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Президента Дарія Чепак, прес-служба Президента України публікуватиме новини на стрічці державної агенції «Укрінформ», поки не буде відновлено технічне забезпечення доступу до Офіційного інтернет-представництва глави держави.

У даний час Державна служба спеціального зв`язку та захисту інформації налагоджує безперебійну роботу комунікаційного обладнання.

Прес-служба Президента сподівається, що ДСТЗІ відновить повноцінну роботу сайту найближчим часом.