Хакери зламали сайт Президента
10:34, 01 грудня 2013Кримінал
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Адміністрація передає новини через “Укрінформ”
Хакери зламали сайт Президента України, адміністрація передає новини через державне агентство новин “Укрінформ”.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.
Як наголосила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Президента Дарія Чепак, прес-служба Президента України публікуватиме новини на стрічці державної агенції «Укрінформ», поки не буде відновлено технічне забезпечення доступу до Офіційного інтернет-представництва глави держави.
У даний час Державна служба спеціального зв`язку та захисту інформації налагоджує безперебійну роботу комунікаційного обладнання.
Прес-служба Президента сподівається, що ДСТЗІ відновить повноцінну роботу сайту найближчим часом.
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