Суд заборонив акції у центрі Києва
10:56, 01 грудня 2013Кримінал
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Акції на Михайлівській площі під заборону не потрапляють
Окружний адміністративний суд Києва о 4.00 заборонив масові акції у центрі міста.
Про це «5-му каналу» повідомила відповідач у справі Євгенія Закревська.
У зв’язку з новорічними святами мітинги заборонені на Майдані Незалежності, Європейській площі, вулицях Банковій, Грушевського, Богомольця від сьогодні і до 7 січня 2014 року.
Таким чином суд задовольнив позов Київської міської державної адміністрації.
Згідно з повідомленням прес-служби КМДА, адміністрація не зверталася до суду з проханням обмежити проведення мирних масових акцій на інших вулицях у зв’язку з підготовкою до різдвяних свят. Водночас демонстрації у парку Шевченка і на Михайлівській площі під заборону не потрапляють.
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