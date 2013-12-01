Суд заборонив акції у центрі Києва

Окружний адміністративний суд Києва о 4.00 заборонив масові акції у центрі міста.

Про це «5-му каналу» повідомила відповідач у справі Євгенія Закревська.

У зв’язку з новорічними святами мітинги заборонені на Майдані Незалежності, Європейській площі, вулицях Банковій, Грушевського, Богомольця від сьогодні і до 7 січня 2014 року.

Таким чином суд задовольнив позов Київської міської державної адміністрації.

Згідно з повідомленням прес-служби КМДА, адміністрація не зверталася до суду з проханням обмежити проведення мирних масових акцій на інших вулицях у зв’язку з підготовкою до різдвяних свят. Водночас демонстрації у парку Шевченка і на Михайлівській площі під заборону не потрапляють.