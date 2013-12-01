ГПУ розпочала перевірку всіх обставин подій на Євромайдані

На виконання доручення Президента України Генеральною прокуратурою України розпочато перевірку всіх обставин подій на Майдані Незалежності у м. Києві в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року.

Про це, зокрема, йшлося на нараді під головуванням генерального прокурора Віктора Пшонки та за участі міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки, заступників генерального прокурора і керівників окремих структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, повідомляє Відділ зв`язків із засобами масової інформації ГПУ.

За словами Пшонки, мирні акції не можуть мати такого закінчення.

Тому, хто і в якій мірі винен у нічних подіях, буде обов’язково встановлено.

«Люди на Майдані знаходилися законно. Це їх конституційне право, і завдання правоохоронних органів полягало в першу чергу в тому, щоб забезпечити реалізацію цього права», - сказав він.

Генеральний прокурор України підкреслив, що кожна хвилина тих подій буде ретельно розслідувана.

«Якщо відбулися сутички, є постраждалі - значить, було порушено Закон. І в першу чергу я вимагаю розслідування правомірності застосування спецзасобів співробітниками правоохоронних органів та перевірки інформації міліції щодо провокаційних дій окремих груп людей, які були за спинами мирних громадян», - зазначив Пшонка.

Також генеральний прокурор України повідомив, що слідчі дії розпочалися 30 листопада.

«Вже відкрито кримінальні провадження за фактами подій, які призвели до силового протистояння людей на Майдані у ніч з 29 на 30 листопада. Діям усіх учасників буде дана правова оцінка, і будуть встановлені всі люди, які постраждали внаслідок сутичок», - сказав Пшонка.

Генпрокурор зазначив, що вимагає об’єктивних результатів службових перевірок, які розпочались у МВС за дорученням Генеральної прокуратури України.

