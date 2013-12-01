Міліція реагуватиме на заклики до безпорядків - МВС

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко обіцяє, що міліція жорстко реагуватиме на заклики до вчинення масових безпорядків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на засіданні колегії МВС щодо подій на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада.

“Яка може бути кривава війна в Україні? Ми що хочемо до Тунісу, до Лівії дійти? Якщо будуть заклики до масових безладів, ми на це реагуватимемо жорстко... Міліція не зможе не відреагувати на це”, - сказав Захарченко.

Він висловив упевненість, що громадяни України толерантні і зможуть розібратися в ситуації, дати оцінку подіям і вгамувати емоції.

Водночас Захарченко доручив своєму заступникові Валерію Ратушняку забезпечити безпеку громадян — учасників масових акцій, забезпечити вільний проїзд транспорту на дорогах та запобігти вчиненням провокацій в місцях масового скупчення людей.