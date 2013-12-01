Правоохоронці не розганятимуть Євромайдан у Львові

15:16, 01 грудня 2013
Кримінал
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Облрада подякувала міліціонерам

Начальник Головного управління МВС України у Львівській області Олександр Рудяк запевняє, що правоохоронці не розганятимуть Євромайдан у Львові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рудяк заявив на сесії облради.

«Міліція Львівщини працює в штатному режимі. Не буде знесення Євромайдану у Львові. Це – мирна акція. Якщо вона переросте у порушення громадського порядку – будемо діяти згідно чинного законодавства. Міліція Львівщини не має наміру перешкоджати мирній акції протесту», - заявив Рудяк.

Також він спростував інформацію про можливе залучення бійців «Беркуту» з інших регіонів для розгону львівського Євромайдану і закликав депутатів, громадськість та журналістів «не провокувати інформацією про рух до Львова колон з «Беркутом».

Крім того, Рудяк подякував народним депутатам, депутатам облради і громаді «за підтримання спокою на теренах Львівщини».

Після цього депутати Львівської обласної ради висловили подяку працівникам правоохоронних органів за стабільну та безпечну ситуацію в області під час мирних акцій протесту. Таке рішення депутати ухвалили сьогодні на сесії після заслуховування інформації Рудяка. Рішення підтримали 72 депутати.
 

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