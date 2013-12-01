МВС просить повідомляти про провокаторів

МВС України просить повідомляти про провокаторів. Правоохоронці прийматимуть всю інформацію, яку громадяни зможуть надавати всіма доступними їм способами.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, «з огляду на обстановку у столиці, а також зважаючи на те, що у ЗМІ з’являються повідомлення про затримання так званих «провокаторів», Міністерство внутрішніх справ звертається до організаторів та учасників масових заходів із проханням бути пильними та обережними».

У разі виявлення фактів наявності у когось з учасників масових заходів зброї чи інших заборонених предметів прохання повідомляти про це до органів внутрішніх справ будь-яким доступним способом. Найпростіше це можна зробити з допомогою звернення на телефон спецлінії «102» або до call-центру МВС за номерами (044) 254-91-02 або 0-800-50-02-02 (цілодобово, безкоштовно).

«Крім того, правоохоронці переконливо просять організаторів та учасників акції утримуватися від протиправних дій», - наголошується у повідомленні УЗГ.