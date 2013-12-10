Міліція відкрила провадження за блокування виїзду правоохоронців

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом блокування громадянами виїзду бійців Внутрішніх військ МВС із Василькова Київської області.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Київській області, кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням здійснює прокуратура Васильківського району.

Як зазначили у ВЗГ, в розпорядженні міліції є відеозапис, на якому зафіксовано осіб, причетних до блокування виїзду транспорту МВС. Ці особи будуть встановлені та викликані для надання пояснень.

Також у ВЗГ повідомили, що 9 грудня близько 11:00 до Васильківського міськвідділу міліції Київщини надійшло два телефонних повідомлення про те, що по вул. Декабристів поблизу АЗС здійснюється блокування транспортних комунікацій шляхом перешкод, що порушує нормальну роботу транспорту. «Виїздом на місце події слідчо-оперативна група задокументувала всі обставини події. Без застосування спеціальних заходів пікетувальників відтіснили та звільнили проїзд», - зазначили у ВЗГ.

«За деякий час до правоохоронців Київщини зі столичного травмпункту зателефонував чоловік, який повідомив, що отримав ушкодження у вигляді забиття голови під час розблокування дороги в місті Васильків. Наразі слідчі намагаються зв’язатися з потерпілим та з’ясувати всі обставини події, адже в рамках досудового розслідування правоохоронці зафіксували всі транспортні засоби, які брали активну участь в блокуванні транспортних комунікацій», - наголошують у міліції.

Як повідомляв УНІАН, блокування військової частини у Василькові тривало з вечора 4 грудня. Близько 15 автомобілів активістів заблокували ворота частини. Про те, що у військову частину заїхали автобуси зі спецназом, розповіли самі військовослужбовці. Активісти самоорганізувалися через соціальні мережі і заблокували виїзд.

9 грудня колона спецпризначенців МВС, яка кілька днів перебувала на території військової частини у Василькові, виїхала за територію частини і рушила у Київ. За словами очевидців, транспорт зі спецпризначенцями прорвався через кордон мітингувальників.