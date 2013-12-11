У ДСНС не знають, хто «мінує» станції київського метрополітену

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайло Болотських не готовий відповісти, від кого надходять анонімні дзвінки про мінування центральних станцій київського метрополітену.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Болотських сказав журналістам перед засіданням уряду.

За його словами, він не готовий відповісти, від кого надходять дзвінки про мінування центральних станцій.

«Зараз не готовий відповісти», - сказав голова ДСНС і додав, що винний за хибну тривогу понесе кримінальну відповідальність.

«(Що стосується евакуації – УНІАН) проходить абсолютно нормальний алгоритм відпрацювання цього питання. Якщо на 101 або 102 надходить такий сигнал (про мінування – УНІАН), то служби повинні відпрацювати, щоб зрозуміти: це хибний виклик, чи є там замінування. Евакуація – це абсолютно нормальний алгоритм роботи МВС і ДСНС », - сказав Болотських.

Він також не зміг відповісти, чому станції закрили сьогодні вранці.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 9 грудня, вранці були закриті на вхід і вихід три станції метро - “Театральна”, “Хрещатик” і “Майдан Незалежності”. Причиною закриття станцій і евакуації пасажирів став анонімний дзвінок про мінування станцій.

Пошук вибухівки тривав приблизно 6 годин. Близько 16.00 було відкрито станцію ”Театральна”, а пізніше в Головному управлінні МВС України в Києві заявили про відкриття станцій ”Майдан Незалежності” та ”Хрещатик”.

10 грудня, близько 9.30 ранку на вхід закрили станцію метро ”Майдан Незалежності”. Співробітники міліції пояснювали свої дії тим, що ними одержана інформація про те, що метро ”замінували третій раз за добу”.

Роботу станції було відновлено о 12.45, а станції «Хрещатик» - о 12.47.

У середу, 11 грудня, станції ”Майдан Незалежності” і ”Хрещатик” будуть закриті для входу і виходу і працюватимуть як пересадочні. Як повідомили в прес-службі київського метрополітену: ”Сьогодні, 11 грудня 2013 року у зв`язку з проведенням масових заходів станції «Майдан Незалежності» і ”Хрещатик” закриті для входу і виходу пасажирів і працюють як пересадочні з лінії на лінію”.