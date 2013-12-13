Правоохоронці володіють інформацією про можливі провокації

Правоохоронні органи володіють оперативною інформацією стосовно провокацій, що плануються з метою дестабілізації обстановки під час проведення мирних акцій в столиці.

Про це повідомив виконуючий обов`язки начальника Головного управління МВС України в місті Києві Валерій Мазан, повідомляє офіційний сайт відомства.

Мазан закликає, всіх учасників протестів бути пильними, не піддаватись на провокації, не дозволяти втягувати себе в ситуації, пов’язані з порушенням громадського порядку, поважати одне одного та діяти згідно з чинним законодавством.

“Шановні батьки, попіклуйтесь про своїх дітей та убезпечте їх від можливих неочікуваних та неприємних ситуацій, які можуть виникнути через підбурювачів в місцях масового скупчення людей”, - закликає він.

Мазан висловив сподівання що свідомість людей допоможе попередити можливі провокації. “Закликаю людей надавати до органів внутрішніх справ інформацію стосовно осіб, які під час масових громадських акцій мають при собі предмети для нанесення тілесних ушкоджень (палиці, ланцюги, металеві прути тощо)”, - наголошує правоохоронець.

Він заявляє, що міліція готова і буде реагувати на всі звернення. “Наша співпраця допоможе попередити будь-які намагання ускладнити ситуацію та нейтралізувати правопорушників. Я наголошую, що у разі порушень правопорядку, міліція буде діяти згідно з чинним законодавством”, - наголосив Мазан.

“Також ми будемо негайно реагувати, в рамках закону, на погрози працівникам правоохоронних органів та членам їх сімей. Підкреслюю – подібні погрози тягнуть за собою кримінальну відповідальність”, - підкреслив правоохоронець.

“Водночас я вимагаю від своїх колег суворо дотримуватися вимог Присяги, не порушувати дисципліну та Закон”, - додав він.