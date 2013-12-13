Київські вокзали „замінував” безробітний киянин

Міліція стверджує, що анонімні повідомлення про мінування київських вокзалів та аеропортів зробив 34-річний безробітний киянин.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, «під час проведення оперативних заходів правоохоронці встановили особу, яка може бути причетна до вчинення зазначеного кримінального правопорушення». «Ним виявився 34-річний безробітний мешканець столиці», - зазначили у міліції.

В УЗГ МВС нагадали, що «11 грудня 2013 року, о 14 годині 55 хвилин, до чергової частини лінійного відділу міліції на станції Київ – Пасажирський від оператора служби «102», надійшло повідомлення про те, що Центральний, Південний вокзали станції Київ – Пасажирський, а також аеропорти «Жуляни» та «Бориспіль» заміновано».

«Чоловік зізнався у тому, що це він зробив неправдиве повідомлення про закладення вибухівки на вокзалах Києва», - говориться у повідомленні.

При цьому не уточнюється, чи зізнався підозрюваний у мінування двох київських аеропортів.

У міліції повідомили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності». Триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 грудня, лідер партії «Єдиний центр», народний депутат Віктор Балога направив депутатське звернення до Міністерства внутрішніх справ України з проханням надати інформацію, скількох людей притягнуто до відповідальності за анонімні повідомлення про мінування Київського метрополітену, двох київський аеропортів та двох вокзалів.

Довідка УНІАН. У понеділок, 9 грудня, вранці були закриті на вхід і вихід три станції метро - “Театральна”, “Хрещатик” і “Майдан Незалежності”. Причиною закриття станцій і евакуації пасажирів став анонімний дзвінок про мінування станцій. Пошук вибухівки тривав приблизно 6 годин. Близько 16.00 було відкрито станцію ”Театральна”, а пізніше в Головному управлінні МВС України в Києві заявили про відкриття станцій ”Майдан Незалежності” та ”Хрещатик”.

10 грудня, близько 9.30 ранку на вхід закрили станцію метро ”Майдан Незалежності”. Співробітники міліції пояснювали свої дії тим, що ними одержана інформація про те, що метро ”замінували третій раз за добу”.

Роботу станції було відновлено о 12.45, а станції «Хрещатик» - о 12.47.

У середу, 11 грудня, станції ”Майдан Незалежності” і ”Хрещатик” закриті для входу і виходу і працюють як пересадочні. Як повідомили в прес-службі київського метрополітену: ”Сьогодні, 11 грудня 2013 року у зв`язку з проведенням масових заходів станції «Майдан Незалежності» і ”Хрещатик” закриті для входу і виходу пасажирів і працюють як пересадочні з лінії на лінію”.

У той же час на деяких станціях метро було оголошено, що метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності» закриті у зв`язку з тим, що «беркут» розганяє мітингувальників на Майдані.

Також 11 грудня через анонімне повідомленні замінування проводилася евакуація пасажирів з аеропортів «Бориспіль» і «Київ», а також Центрального і Південного залізничних вокзалів.