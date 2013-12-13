Янукович хоче помилувати затриманих євромайданівців

Президент України Віктор Янукович пропонує оголосити амністію стосовно людей, яких було затримано під час масових акцій у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Моя точка зору, що нам треба перегорнути цю сторінку, оголосити амністію», - сказав глава держави під час зустрічі з представниками студентської молоді.

Президент підкреслив, що він виступить з пропозицією щодо оголошення амністії під час Загальнонаціонального круглого столу «Об’єднаємо Україну».

«Я буду на круглому столі пропонувати, щоб була амністія. Зняти всі ці питання. Людей, яких заарештували зараз, їх випустити. Навіть декого вже засудили - їх також треба випустити і завершити на цьому цей конфлікт», - зазначив Янукович.

Глава держави звернувся до представників студентської молоді з пропозицією підтримати таку ініціативу.

«Це дуже хороший, принциповий крок зі сторони української влади», - сказав студент НПУ ім. Драгоманова Богдан Кучер, зазначає прес-служба Президента.