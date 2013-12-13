Янукович закликав українців до спокою
17:43, 13 грудня 2013Кримінал
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І припинення протистояння
Президент України Віктор Янукович закликав українців до спокою і припинення протистояння. Про це президент сказав на круглому столі «Об’єднаємо Україну».
«Я звертаюсь до наших громадян, які стоять на всіх майданах — заспокоїтись і припинити протистояння. Протистояння ніколи не приводило ні до чого хорошого», – сказав він.
Янукович попросив громадян дати можливість сьогодні політикам, владі і опозиції разом вийти з цієї ситуації.
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