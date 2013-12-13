Затримали хлопця, який втік з-під конвою

У Київській області правоохоронці затримали 21-річного особливо небезпечного зловмисника, який втік з спецавтомобіля під час конвоювання в слідчий ізолятор.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Підозрілого хлопця помітили та затримали працівники Державтоінспекції поблизу одного з придорожніх кафе Іванківського района Київщини.

За словами зловмисника, після втечі він кілька годин, доки не стемніло, переховувався в підвалі столичної багатоповерхівки, а потім пішов у напрямку Іванкова. Загалом затриманий пройшов пішки близько 80 кілометрів. Наразі він знаходиться під вартою в ізоляторі тимчасового тримання Іванківського райвідділу міліції.

У квітні поточного року хлопець разом з двома своїми поплічниками здійснили розбійний напад на сім’ю пенсіонерів з Поліського району Київщини, над якими жорстоко знущалися, катували, а господаря домівки вбили. Здобиччю нападників стало близько двох тисяч гривень.

Утікач був раніше неодноразово засуджений за крадіжки та хуліганство і відбував покарання в місцях позбавлення волі.