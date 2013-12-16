На Одещині діти закликали водіїв до дисципліни на дорозі

В Одеській області діти закликали водіїв до дисципліни на дорозі. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

З бажанням нагадати водіям, що дорожня дисципліна - це гарант безпеки, юні інспектори руху Одещини несли службу разом з інспекторами ДПС. До спільної роботи діти готувалися заздалегідь, а допомагали їм у цьому вихованці дошкільного закладу № 137 м. Одеси. Малеча власноруч змайструвала листівки, в яких було звернення до водіїв та малюнки у вигляді дорожніх знаків, як їх бачать дітки, а головне, на титульних листах звернення був відбиток долоні маленького громадянина в яскравих фарбах, як заклик «Стоп! Мене вдома чекає мама!».

Такі шедеври діти із задоволенням передали юним помічникам Державтоінспекції, а ті, в свою чергу, - автомобілістам.

Кожен водій, отримуючи від школярів звернення, щиро посміхався, та дякував за те, що саме діти нагадали йому, як важливо бути дисциплінованим, гранично уважним і ввічливим водієм. Про те, що на дорогах бувають несподівані ситуації, в яких водієві потрібно проявити і терпіння, і акуратність, і відповідальність не тільки по відношенню до себе і своїх пасажирів, а й до інших учасників дорожнього руху.

У свою чергу, водії обіцяли дітям, що ніколи не порушать правила дорожнього руху.

Державтоінспекція сподівається, що дані обіцянки вони виконають, і на дорогах міста та області стане набагато менше дорожньо-транспортних пригод.