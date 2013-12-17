У Львові викрили цех із виробництва алкоголю-фальсифікату

У Львові правоохоронці викрили підпільну гуральню з виготовлення алкогольних напоїв. Під час обшуку було вилучено майже 700 пляшок фальсифікату, майже 300 літрів спирту та 1,5 тис. марок акцизного збору з ознаками підробки.

Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Правоохоронці з’ясували, що «бізнес» організували понад 10 осіб. Горілку виготовляли кустарним способом та збували через контрагентів у торгівельних мережах Львова та області. Також було викрито пункт збору склотари та підготовки її до розливу фальсифікату.

За добу зловмисники цех випускав близько тисячі пляшок фальсифікованої горілки, на яку наклеювались марки акцизного збору і яка в подальшому упаковувалась у тару встановленого зразка, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці наголошують, що для покупця визначити візуально, що придбаний алкоголь насправді є фальсифікатом, було практично неможливо.

У підпільній гуральні підробляли горілчану продукцію не лише львівських виробників, а й інших відомих торгівельних марок.

«Нами було задокументовано та припинено діяльність двох цехів по виготовленню незаконної алкогольної продукції з використанням підроблених марок акцизного збору. На сьогодні призначено ряд експертиз» - зазначив начальник відділу ДСБЕЗ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області, полковник міліції, Денис Гусашвілі.

При проведенні санкціонованих обшуків з приміщень було вилучено більше семи сотень вже готових пляшок фальсифікату, майже триста літрів спирту, півтори тисячі марок акцизного збору з ознаками підробки, а також паперові піддони, підготовлена тара, фільтри, спиртометри та інше обладнання, яке використовувалось для розливу та упакування підробленої горілки.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.