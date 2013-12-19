У Херсоні на пожертви працівників міліції звели храм

У Херсоні на пожертви працівників міліції звели ще один храм.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, він символізує собою вшанування пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків. На побудову храму пішло трохи більше року. До цього почину не залишився байдужим ніхто з працівників херсонської міліції, зведенню церкви допомагали небайдужі люди та меценати.

Храм побудований у пам'ять 40 мучеників Севастійських, які були воїнами-християнами та прийняли мученицьку смерть за віру в ім'я Христа у Севастії. Ініціатором будівництва виступив начальник УМВС України в Херсонській області Валерій Літвін.

Закладку капсули під будівництво Храму провели навесні 2012 року. З того часу усі охочі міліціонери могли перераховувати якусь суму на його зведення, а меценати допомагали не лише грошима, а й будматеріалами.

На урочистому відкритті був присутній весь особовий склад Управління МВС області, представники органів влади та інших правоохоронних структур, журналісти. Архієпископ Херсонський і Таврійський Іоанн провів освячення храму, після чого відбулася святкова божественна літургія та хресна хода.

Крім того, владика Іоанн вручив церковні нагороди працівникам міліції та благодійникам. які допомагали у спорудженні Храму.

– Цей храм покликаний завжди нагадувати про тих людей, які присвятили своє життя служінню народу України. А у жителів найбільшого мікрорайону міста є можливість відвідати службу у найсвітліше християнське свято – Різдво Христове – у своєму власному храмі, – зазначив очільник міліції Херсонщини Валерій Літвін.

Також цього дня за благословенням Архієпископа Херсонського і Таврійського Іоанна, за підтримки керівництва Управління МВС області та меценатів на в’їзді до Херсона встановлено Поклінний Хрест, який для наших пращурів означав духовний захист від ворогів.

Тепер городяни, які будуть їхати з міста, можуть зупинитися біля Хреста та помолитися за безпечну дорогу.