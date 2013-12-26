На Львівщині торгові представники обікрали ТзОВ на суму 200 тис. грн.

На Львівщині торгові представники одного з ТзОВ Пустомитівського району Львівщини, незаконно заволоділи коштами товариства в якому працювали матеріально-відповідальними особами.

До Пустомитівського райвідділу міліції з заявою про шахрайство звернувся директор одного з ТзОВ Пустомитівського району області. Керівник підприємства повідомив, що 31-річний житель Турківського району, торговий працівник даного ТзОВ, будучи матеріально-відповідальною особою, привласнив кошти товариства у сумі 100 тис. грн.

У ході перевірки було встановлено, що шахрайські дії також скоїли ще два матеріально-відповідальні працівники ТзОВ – 26-річний та 28-річний жителі Стрийського району, які заволоділи коштами товариства у сумі 100 тис. грн.

«Нами було встановлено, що троє чоловіків працювали торговими агентами в ТзОВ, взяли продукцію на реалізацію, а кошти власнику за неї не повернули», - повідомив виконуючий обов’язки начальник Пустомитівського РВ підполковник міліції Сергій Пакош.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 190 КК України (Шахрайство). Дане правопорушення карається штрафом або позбавленням волі на строк до трьох років.