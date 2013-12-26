На Черкащині двоє чоловіків незаконно вирубали тисячу ялинок

У Черкаській області правоохоронці виявили двох чоловіків, які організували вирубку хвойних дерев.

Вони зрубали майже тисячу ялинок, завдавши державі збитків на 50 тис. грн, повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Черкаській області.

Було встановлено, що незаконну вирубку дерев для продажу організували на території Свидівського лісництва Черкаського району 23-річний та 26-річний чоловіки. Вони облаштували складське приміщення в Черкас.

Відносно затриманих чоловіків розпочато кримінальне провадження за ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка лісу), що карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого.