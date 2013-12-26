В Україні готуватимуть міжнародний миротворчий персонал

Світового визнання країні вдалося досягти завдяки копіткій і тривалій роботі представників МВС і Спеціального миротворчого центру Національної академії внутрішніх справ, зокрема, над вирішенням проблеми якісної підготовки миротворчого поліцейського персоналу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, кваліфікований експерт ООН з питань професійної підготовки поліції Служби інтегрованої професійної підготовки Департаменту миротворчих операцій та Департаменту польових місій Секретаріату ООН Штефан Шварц, перебуваючи в Україні з робочим візитом, зокрема, зазначив, що Україна - одна з десяти країн світу, де зуміли створити надсучасний Центр підготовки міжнародних поліцейських.

Таким чином, проблему підготовки миротворців-профі, за його словами, частково вдалося вирішити, оскільки з 80 країн-контрибуторів міжнародного миротворчого персоналу майже третина поліцейського складу направляється у місії з підтримання миру під егідою ООН без якої-небудь спеціалізованої підготовки.

Це, в свою чергу, на думку іноземного правоохоронця, вкрай негативно впливає на якість і ефективність роботи поліцейських-миротворців над виконанням завдань з підтримання миру в «гарячих точках» планети.

«В Україні також розроблено унікальні спеціалізовані навчальні курси з підготовки спостерігачів цивільної поліції ООН. Схвально оцінені й потенційні можливості України, і МВС, зокрема, з професійної підготовки миротворців», - заявив Штефан Шварц і підкреслив, що найвищої оцінки заслуговує робота представників Спеціального миротворчого центру (СМЦ) Національної академії внутрішніх справ, а також, завдяки яким у селі Віта Поштова неподалік Києва, створено надсучасний тренувальний польовий комплекс для професійної підготовки міжнародних поліцейських.

З метою реальної оцінки потенційних можливостей спеціалізованого навчального курсу з підготовки поліцейських ООН на практиці, Штефан Шварц з 14 жовтня по 1 листопада цього року особисто відвідав український Спеціальний миротворчий центр.

Експерт ознайомився з організацією та процесом підготовки працівників органів внутрішніх справ України для їх участі в міжнародних миротворчих операціях, а також зустрічався з керівниками МВС та Академії. За результатами своєї поїздки Штефан Шварц відзначив високий рівень професійної підготовки українських тренерів, у яких за плечима багаторічний миротворчий досвід.

Відтак представники Служби інтегрованої професійної підготовки Секретаріату ООН загалом високо оцінили рівень фахової підготовки українських миротворців, і 13 грудня цього року офіційно вручили представникам України Сертифікат ООН, який визнає відповідність розробленого представниками СМЦ учбового курсу для підготовки міжнародних поліцейських ООН, які виконують завдання з підтримання миру і безпеки, стандартам цієї міжнародної організації.

Оригінал Сертифіката особисто підписав заступник Генерального секретаря ООН з миротворчих операцій Ерве Ладсу.

У свою чергу, українські правоохоронці відзначили готовність фахівців Спеціального миротворчого центру розвивати подальшу плідну співпрацю зі Службою інтегрованої професійної підготовки Секретаріату ООН, зокрема, і шляхом використання потенціалу Національної академії внутрішніх справ у навчальних програмах ООН.

«Ефективну співпрацю, крім загальної підготовки миротворців, ми бачимо і в професійній підготовці інструкторів з миротворчої тематики, а також командного складу Спеціальних миротворчих підрозділів. У Національній академії внутрішніх справ найближчим часом проводитиметься комплексна робота спільно з міжнародними експертами з метою виявлення їх зацікавленості у використанні потенціалу навчального закладу з професійної підготовки поліцейських миротворців», - підсумував Постійний представник України при ООН Юрій Сергєєв.