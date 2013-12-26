У Харкові міліціонери викрили іноземця-звідника

Звідника викрили працівники Червонозаводського райвідділу міліції Харкова. Ним виявився 52-річний громадянин іншої держави.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Під час перевірки оперативної інформації працівники міліції встановили, що чоловік, познайомившись з декількома дівчатами в нічному клубі, запропонував їм надавати послуги сексуального характеру за грошову винагороду. Ті погодились та обмінялися номерами телефонів. Через деякий час новий знайомий зателефонував одній з дівчат, призначив зустріч та відвіз її у готель до клієнта. За свої послуги дівчина отримала гроші, з яких деяку частину віддала звіднику.

Факти злочинної діяльності зловмисника були задокументовані працівниками міліції. Дії чоловіка слідчі кваліфікували як такі, що мали злочинний намір, направлений на звідництво для розпусти з метою наживи.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво) Кримінального кодексу України.

Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. Наразі матеріали кримінального провадження направлені до суду.