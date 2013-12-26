В Одесі „накрили” будинок розпусти

В Одесі ліквідовано будинок розпусти, в якому працювали 10 жінок, сутенер і адміністратор.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, співробітниками відділу боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, Одеського міського управління міліції цього тижня проведено санкціонований обшук в одній з квартир у Приморському районі.

«На момент візиту співробітників міліції за вказаною адресою перебували 7 осіб. Як з`ясувалося, це були 5 представниць «найдавнішої професії», а також їхня 38-річна адміністратор і 35-річний чоловік, який сприяв наданню платних інтимних послуг”, - розповіли у відділі.

Встановлено, що всього в закладі інтимні послуги надавали 10 молодих жінок, які працювали в дві зміни за графіком. За зв`язок між жінками і клієнтами відповідала адміністратор. При цьому і вона, і дівчата були письмово проінструктовані про те, як потрібно поводитися з клієнтом - на місці вилучено зошит з докладним переліком правил поведінки.

Житлом, продуктами харчування, випивкою, транспортом і охороною жінок забезпечував вищезазначений 35-річний чоловік.

Як відзначили у відділі, за свої послуги він отримував 50% від заробітку «співробітниць», із якого частину віддавав адміністратору як заробітну плату.

Під час обшуку в квартирі вилучено близько 5 тис. грн, 23 мобільних телефони, які дівчата використовували для зв`язку з клієнтами, зошити й комп`ютерна техніка з обліковими записами.

Наразі стосовно жінок, які займалися наданням інтимних послуг за гроші, складено адміністративні протоколи за ч.1 ст.181 (заняття проституцією) Кодексу України про адміністративні правопорушення - передбачає покарання у вигляді попередження або штрафу від п`яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адміністратору й сутенеру повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 (сутенерство) Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.