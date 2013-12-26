Янукович посилить відповідальність посадовців за корупційні діяння

Президент України Віктор Янукович обіцяє посилити відповідальність посадовців за корупційні діяння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Янукович сказав на засіданні Ради регіонів.

“Одним словом, потрібно оголосити рішучу війну корупції. Ми зразу після нового року будемо збиратись окремо по цьому питанню, і будемо ставити його, як кажуть, ребром”, - сказав Президент.

Він пообіцяв створити гарячу лінію для людей, підприємців.

“І хто попадеться, як кажуть, під ці ножиці, я їм не заздрю”, - сказав Президент.

При цьому він зазначив, що, в першу чергу це стосується правоохоронних і контролюючих органів.

В ході свого виступу щодо боротьби з корупцією, він зупинився і сказав: “Я бачу у декого тут якісь посмішки, щоб вони, як кажуть, у вас не були останніми”.