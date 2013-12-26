У справі Чорновол на допит викликають трьох нардепів

У рамках розслідування кримінального провадження у справі побиття Тетяни Чорновол тривають слідчі дії, призначені експертизи, вже допитана потерпіла. Окрім цього, на допит викликають народних депутатів Миколу Княжицького, Давида Жванію та Віталія Ярему.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Під час проведення слідчих заходів у місті Бровари знайдений автомобіль “Порш кайен”, яким пересувались правопорушники. Він ретельно оглянутий із залученням криміналістичної лабораторії. Вилучені різноманітні сліди. Призначено близько двох десятків експертиз.

Також вилучені відеозаписи з камер спостереження на АЗС та автодорозі, якою рухались автомобілі. Ці записи зараз аналізуються.

Вже допитана сама Тетяна Чорновл, яка детально пояснила характер нанесення їй травм, у зв’язку з чим провадження додатково кваліфіковано за ч. 2 статті 121 КК України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень).

Допитано вже декілька десятків свідків, у тому числі батько потерпілої, який вказав, що відеореєстратор з авто доньки він передав народному депутатові Яремі.

Сам пристрій та повний запис слідству так і не були надані, що не дозволяє детально та повно встановити обставини події.

Двоє затриманих осіб допитані. Встановлено що один з них раніше вже мав проблеми із законом.

Також продовжується розшук ще одного підозрюваного. Слідством встановлено, що він мав відношення до певних комерційних структур та керував підприємством, якому була підконтрольна телекомпанія ТВі.

Для отримання додаткової інформації слідство викликає на допит народних депутатів Миколу Княжицького, Давида Жванію та Віталія Ярему.