Нардепи знову прийшли у МВС через Чорновол

Заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк зустрівся із групою народних депутатів України, які прийшли до МВС, аби дізнатися про хід розслідування побиття громадської активістки Тетяни Чорновол та причини того, що у центрі столиці знаходиться така велика кількість правоохоронців.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Ратушняк пояснив нардепам, що поки до органів внутрішніх справ буде надходити інформація про масові заходи із великою кількістю людей, а також про блокування адмінбудівель в урядовому кварталі столиці, допоки міліція буде працювати у посиленому режимі. Тим більше, що це прямо передбачено Законом України «Про міліцію».

Щодо розслідування інциденту за участі Тетяни Чорновол, то заступник міністра повідомив, що правоохоронцями проводиться досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: ст.296 (хуліганство) та ст.121 (нанесення тяжкого тілесного ушкодження). Встановлено трьох осіб, причетних до вчинення цього злочину. Двоє з них затримані, ще одного оголошено в розшук. Автомобіль, на якому їхали нападники, міліціонери виявили у Броварах. Наразі призначено велику кількість експертиз стосовно цього авто.

«Ми розглядаємо усі можливі версії вчинення цього злочину. Це і хуліганство, і професійна діяльність, і особисті неприязні стосунки, і ДТП», – сказав Ратушняк.

У свою чергу заступник начальника Головного слідчого управління повідомив народних обранців, що перше, що слідчі опрацьовують – це все можливе відео, на якому може бути зафіксована подія вчинення злочину.

«Слідчі уже допитали батька Тетяни Чорновол. Він повідомив, що відеореєстратор, який був у машині його доньки він передав народному депутату України Віталію Яремі. А у слідства, на жаль, є неповне відео. А це не дає нам можливості встановити повної картини того дня. Ми намагаємося зараз зв’язатися із Віталієм Яремою, але він не відповідає на дзвінки. Слідчий викликав його повісткою на допит до міліції», – повідомив Олег Татаров.

Заступник Міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк запевнив присутніх, що розслідування буде об’єктивним та буде проведено на найвищому рівні.

Як повідомляв УНІАН, раніше група депутатів зустрічалася з очільником МВС Віталієм Захарченком.