Депутат побив журналіста

Галицьким райвідділом міліції Львова 26 грудня, розпочато досудове розслідування за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

До Галицького райвідділу міліції Львова 26 грудня, о 18.30, надійшло повідомлення від працівника Львівської обласної ради про те, що в приміщенні Львівської обласної ради 41-річний депутат Львівської обласної ради завдав тілесні ушкодження 36-річному львів‘янину, працівнику засобів масової інформації.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 171 КК України (перешкоджання професійній діяльності журналістів).