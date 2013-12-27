Депутат побив журналіста
09:29, 27 грудня 2013Кримінал
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Відкрито провадження за перешкоджання журналістській діяльності
Галицьким райвідділом міліції Львова 26 грудня, розпочато досудове розслідування за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.
До Галицького райвідділу міліції Львова 26 грудня, о 18.30, надійшло повідомлення від працівника Львівської обласної ради про те, що в приміщенні Львівської обласної ради 41-річний депутат Львівської обласної ради завдав тілесні ушкодження 36-річному львів‘янину, працівнику засобів масової інформації.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 171 КК України (перешкоджання професійній діяльності журналістів).
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