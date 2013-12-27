На Харківщині тепловоз смертельно травмував підлітка

У Харківській області тепловоз смертельно травмував 15-річного підлітка, учня 9 класу, який йшов по коліях у навушниках та не почув попереджувальних сигналів машиніста. Трагедія сталася 26 грудня близько 12:00 дня на перегоні «Раднаркомівська-Мерчик» поблизу селища Манченки.

Того дня підліток йшов зі школи додому, щоб приглядіти за своєю хворою бабусею, поки його мати поїде в місто за ліками. Жив він у селі Нестеренки, а школа знаходилась у сусідньому с. Манченки. Шлях додому пролягав через залізничні колії. Хлопчина вирішив не йти через перехід, а щоб скоротити собі шлях, попрямував по коліях, перебуваючи при цьому у навушниках. У цей час назустріч рухався тепловоз і, машиніст, побачивши людину на колії, негайно застосував екстрене гальмування з подачею звукових сигналів. Однак хлопець на попереджувальні сигнали не відреагував і зіткнення уникнути не вдалось. Від отриманих травм неповнолітній загинув на місці.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України. Наразі проводиться досудове розслідування та встановлюються усі обставин події.

Начальник сектору кримінальної міліції у справах дітей Управління МВС України на Південній залізниці Олександр Колесник зазначив, що дитячий травматизм на обєктах залізниці залишається на сьогодні проблемним питанням. Співробітники міліції постійно проводять профілактичні заходи серед неповнолітніх у навчальних та виховних закладах, які знаходяться у безпосередньому наближенні до об’єктів залізниці, та нагадують їм про заходи безпеки через засоби масової інформації. Але, на жаль, діти продовжують гинути під колесами потягів.

«Зараз наближаються новорічні свята і канікули, і тому батькам необхідно більше уваги приділяти дозвіллю дітей, як та де вони проводять свій вільні час, нагадувати їм про заходи особистої безпеки на об’єктах залізниці. Тільки спільними зусиллями можна зберегти їхнє здоров’я та життя», – наголосив Олександр Колесник.