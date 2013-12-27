На Чернігівщині голову сільради упіймали на хабарі

У Чернігівській області на хабарі затримали голову однієї з сільських рад Бобровицького району. Держслужбовець оцінив своє «сприяння» у наданні нерухомості в оренду в 2 тисячі доларів.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Являючись державним службовцем, він вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 2 тисячі доларів США від жителя Чернігова за оренду приміщення, що знаходиться на балансі цієї сільської ради, для ведення господарської діяльності.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Сільському голові загрожує від п’яти до десяти років тюрми із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.