Міліція затримала рецидивіста з 13-ма судимостями

У Харківській області правоохоронці затримали 38-річного мешканця селища Близнюки, який викрав та розбив автомобіль свого знайомого. На рахунку зловмисника – 13 судимостей за вчинення корисливих злочинів, в тому числі й заволодіння автотранспортом.

Про це УНІНА повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

До міліції надійшла інформація про викрадення автомобіля ВАЗ у селі Новоселівка. Працівники слідчо-оперативної групи, які одразу виїхали на місце події, виявили порожню розбиту автівку, водій якої зник у невідомому напрямку. За державним номером працівники міліції встановили власника автомобілю. Той дуже здивувався, коли дізнався від правоохоронців про те, що його транспортний засіб потрапив в дорожньо-транспортну пригоду. Чоловік був упевнений, що автівка знаходиться на ремонті у далекого родича.

У ході подальшої перевірки було встановлено, що родич потерпілого вирішив скористатися цим автомобілем і поїхав на ньому святкувати Новий рік у сусіднє село до свого знайомого. Коли чоловіки добряче випили, знайомий вийшов на вулицю, без відома свого товариша сів в автівку й поїхав кататися. Сп’янілий чоловік не впорався з керуванням та скоїв наїзд на перешкоду, розбив чуже авто та зник з місця пригоди. Працівники міліції оперативно встановили його особу, ним виявився 38-річний мешканець селища Близнюки, який на своєму рахунку має більше десятка судимостей за скоєння майнових злочинів.

Для пошуків зловмисника були задіяні декілька екіпажів Державтонспекції та працівники Близнюківського СВМ.

Правоохоронці відпрацювали адреси всіх знайомих, друзів підозрюваного, провели подворові обходи, безперервно вели пошуки по вулицях, опитували всіх перехожих. В результаті проведення цих заходів через декілька годин чоловіка було затримано на краю селища, де він переховувався від працівників міліції.

За даним фактом слідчими Близнюківського СВМ відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна.