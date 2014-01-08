У Донецьку міліціонери знайшли в колодязі тіло зниклої жінки

У Донецьку правоохоронці знайшли в колодязі тіло зниклої 1 січня 35-річної жінки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міськуправління міліції, про зникнення молодої жінки заявила її матір, яка розповіла, що 31 грудня її дочка виїхала святкувати Новий рік до подруги і не повернулася. Правоохоронці протягом двох днів знайшли тіло зниклої і затримали підозрюваного в її вбивстві.

Співробітники Пролетарського райвідділу міліції м. Донецька встановили, що дочка сказала матері неправду і замість того, щоб поїхати до подруги, вирушила відзначати Новий рік зі своїм 47-річним співмешканцем. Під час святкування між жінкою і її співмешканцем спалахнула сварка - чоловік двічі ударив жінку кулаком в обличчя, а потім виніс знепритомнілу подругу у двір будинку і скинув у колодязь вниз головою. Коли через деякий час він виявив жінку мертвою, то втік з місця злочину.

Але правоохоронці відразу після того, як за місцем проживання чоловіка знайшли тіло потерпілої, в ході оперативних заходів затримали його.

Чоловік признався в здійсненні кримінального правопорушення. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство). Причина смерті потерпілої встановлюється.