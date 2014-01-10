Міліція з'ясовує причини бійки біля Печерського суду. Відео

10 грудня на спецлінію «102» до столичної міліції надійшло повідомлення від киянина про те, що на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Хрещатик його побили невідомі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського районного управління міліції.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Коли правоохоронці прибули до місця пригоди, дорогу їм перегородила група активістів «євромайдану». Люди оточили службовий автомобіль та перешкоджали проходу працівників міліції.

Коли, нарешті, заявник зміг пройти до представників слідчо-оперативної групи, він пояснив, що на власному автомобілі намагався проїхати з вулиці Б.Хмельницького до Бессарабської площі. При цьому він мав намір оминути групу пікетувальників, які стояли на проїжджій частині біля Печерського районного суду міста Києва.

Невідомий чоловік у масці та камуфляжній формі загородив йому проїзд. Почалася словесна перепалка між водієм та пішоходом. Потім чоловік через відкрите вікно автівки вдарив водія, витягнув його з автомобіля та почав наносити йому удари. На допомогу невідомому підійшли ще близько десяти чоловік, які почали штовхати водія та бити касками його машину. Потерпілий зателефонував до міліції.

Варто зазначити, що на місці пригоди з заявою про побиття до правоохоронців звернувся ще один фігурант цієї події, учасник пішої ходи. Однак після складання працівниками міліції відповідного протоколу чоловік забрав матеріали та зник у невідомому напрямку.

Наразі матеріали зазначеної події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 296 (хуліганство) Кримінального Кодексу України. Вирішується питання про направлення потерпілого на проведення медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості нанесених йому тілесних ушкоджень.