Затримали двох молодиків, які вбили охоронця магазину

Співробітники міліції Донецька затримали двох зловмисників, які минулого тижня вбили охоронця продуктового магазину в Кіровському районі міста і викрали його майно.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Донецького міськуправління міліції, тіло чоловіка з явними тілесними ушкодженнями виявила мешканка прилеглого будинку, що вийшла на прогулянку з собакою, вона і викликала міліцію. Потерпілий лежав біля магазину, в якому працював, поруч були розкидані його банківські карти і порожній гаманець.

Міліціонери встановили, що 58-річний охоронець всього кілька днів працював на цій посаді. Того ранку він отримав хліб і очікував на прихід продавців.

Двоє 19-річних раніше судимих місцевих жителів після розпивання алкоголю близько 4 години ранку, вгледівши охоронця, що стоїть на самоті біля магазину, вирішили заволодіти його майном. Зловмисники напали на чоловіка, жорстоко побили, заподіявши йому відкриту черепно-мозкову травму, від якої потерпілий помер на місці. Після зловмисники забрали з гаманця охоронця 54 гривні і зникли.

Того ж дня підозрювані були затримані співробітниками карного розшуку Кіровського райвідділу міліції під час проведення оперативно-розшукових заходів. За всіма фактами кримінальних правопорушень, вчинених ними, ведеться розслідування.

В даний час відкрито кримінальне провадження за п. 6 і 12 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство, вчинене групою осіб з корисливих мотивів). Затриманим обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Згідно санкції статті, фігурантам загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.