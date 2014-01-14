Учасники дорожнього руху повинні дотримуватися ПДР

Державтоінспекція здійснює свої прямі обов’язки щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Водії, які нехтують вимогами закону, притягуються до відповідальності. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«ДАІ не розділяє учасників дорожнього руху на прибічників тих чи інших політичних сил. Тому ще раз нагадуємо, що усі водії та пішоходи повинні чітко виконувати вимоги Правил дорожнього руху», – наголошує начальник відділу профілактичної роботи ДДАІ МВС України Олександр Зубенко.

За словами представника ДАІ, право на мирні зібрання не дає підстави громадянам наражати на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Створювати перешкоди та незручності в русі транспорту, особливо того, який задіяний для життєзабезпечення людей.

За статистикою, кожні дві години у дорожньо-транспортній пригоді гине одна людина. Головна ж причина дорожньо-транспортних пригод - грубе порушення Правил дорожнього руху.

«Тому Державтоінспекція вживала й буде вживати всіх необхідних заходів для того, щоб на дорогах держави було безпечно, а порушники будуть притягатися до відповідальності згідно з Законом», – підкреслив Зубенко.