В Одесі чиновників викрили у розтраті бюджетних коштів

В Одесі місцеві чиновники та керівники підприємства в рамках реалізації обласної програми «Питна вода» при проведенні робіт із капітального ремонту водопровідних мереж і споруд в порушення тендерної та проектно-кошторисної документації провели будівництво нових свердловин.

Як повідомили в управлінні МВС України, фактично капітальний ремонт не був здійснений. Викрили махінації зловмисників співробітники обласного управління Державної служби по боротьбі з економічними злочинами викрито злочинну діяльність.

Також зазначені посадові особи, вступивши у злочинну змову, розкрали бюджетні кошти шляхом внесення неправдивих відомостей до актів прийняття виконаних підрядних робіт, тим самим завищив самі обсяги виконаних робіт. Таким чином державному бюджету було заподіяно збитки на 3 млн 500 тис. грн.

Наразі проводяться слідчі дії в рамках розпочатого провадження ст.191 ч.4 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Дії зловмисників караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.