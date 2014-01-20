Мітингувальники спалили у Києві 6 транспортних засобів - МВС
03:57, 20 січня 2014Кримінал
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Мітингувальники в ході сутичок, що розпочалися вчора удень у Києві на вулиці Грушевського спалили шість транспортних засобів.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, серед знищеної техніки – 4 службових автобуси внутрішніх військ МВС України та 2 вантажних автомобіля.
Міліція застосувала водомети для того, аби загасити полум’я на палаючих транспортних засобах, але невдало.
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