У Львові активісти блокують бази «Беркуту» та Внутрішніх військ

У Львові активісти блокують бази спецпідрозділу «Беркут» і бази Внутрішніх військ МВС з метою перешкоджання виїзду правоохоронців до Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, станом на 7.00 кількість учасників акції зменшилася. Базу «Беркута» на вулиці Рубчака блокують близько 20 автомобілів та кілька десятків протестувальників.

Біля бази Внутрішніх військ на вулиці Стрийській чергують близько 15 автомобілів і майже 40 людей.

Усю ніч львів’яни приносили учасникам акції, з огляду на сильне похолодання, гарачі чай та каву.

На перехресті вулиць Стрийська та Наукова теж зменшилася кількість активістів, які майже усю ніч блокували це місце, щоб завадити проїзду військовослужбовців з інших частин міста до Києва. Зараз тут відновлено безперешкодний рух транспорту, активісти прибрали більшість автомобілів із проїжджої частини, а ті, що залишилися, з увімкненими аварійними сигналами, виконують функції спостережних постів.

Акції проходять спокійно. Як зазначив один з активістів, «ми спокійно і мирно блокуємо виїзд спецпризначенців до Києва, а для цього не потрібно вночі будити скандуванням людей. Хто має можливість і бажання, і так поінформовані та приєднуються до нас або приносять гарячі напої».

У місцях проведення акцій спостерігається незначна кількість правоохоронців, які не перешкоджають мітингувальникам.

У центрі Львова, на Євромайдані, вночі було порожньо, зараз тут починають збиратися активісти.