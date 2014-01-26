Захарченко: Використання напалму щодо міліціонерів буде розцінено як замах на їхнє життя

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко заявляє, що використання напалму стосовно міліціонерів буде розцінено як замах на їхнє життя.

Відповідне повідомлення розміщено на офіційному сайті МВС України.

«МВС вже має інформацію про те, що екстремістами вже заздалегідь заготовлено велику кількість рідини, яка за своїми властивостями схожа на напалм. Ця суміш містить клейку речовину, та при загорянні вкрай важко загасити полум’я, а опіки часто призводять до смерті. Тому, кожна спроба підпалити цією сумішшю працівників міліції буде розцінюватися як замах на життя правоохоронців», - заявив Захарченко.