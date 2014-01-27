Іноземні посли відвідали барикади на Грушевського

Працівники 14 дипломатичних представництв іноземних держав в Україні у супроводі керівників підрозділів МВС відвідали місця дислокації працівників органів внутрішніх справ, які несуть службу з охорони громадського порядку в центрі Києва.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Начальник департаменту громадської безпеки МВС України Олексій Крикун ознайомив представників іноземних держав з порядком несення служби українськими правоохоронцями.

Крім того, аташе мали змогу ознайомитися з екіпіровкою працівників спецпідрозділу «Беркут», а також зі зразками спеціальних засобів, що перебувають на озброєнні у правоохоронців: газовими балончиками, газовими та світло-шумовими гранатами, спецзасобом «Форт-500» для відстрілу набоїв несмертельної дії тощо.

«Вогнепальної зброї у працівників міліції немає», – наголосив Олексій Крикун.

Пізніше іноземні дипломати мали змогу поставити питання, що їх цікавили, керівникам кількох підрозділів МВС та отримати відповіді на них. Зокрема, йшлося про хід розслідування найбільш резонансних подій, що мали місце у центрі Києва, про роль окремих політиків у питанні ескалації цього конфлікту тощо.

Представники МВС України поінформували іноземних дипломатів про розслідування фактів смертей кількох мітингувальників, а також про протиправні дії стосовно правоохоронців – загибель одного, викрадення та побиття ще трьох.

Усього ж, починаючи з 21 листопада, по медичну допомогу звернулися понад 600 правоохоронців, 296 з них отримували лікування в умовах стаціонару.

«Проте міліція продовжує діяти в рамках чинного законодавства України», – наголосив Олексій Крикун.