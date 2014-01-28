У Севастополі вирішили активізувати практику залучення народних дружин до охорони порядку

У Севастополі вирішили активізувати практику щодо залучення жителів міста до роботи громадських формувань (дружин) з охорони громадського порядку.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні прийнято в ході пленарного засідання сесії Севастопольської міської ради в результаті розгляду питання ”Про деякі питання, пов`язані з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку”.

Перед прийняттям рішення депутати заслухали депутата Севастопольської міськради Володимира Яцуби (Яцуба також є головою СМДА - УНІАН) про необхідність активізації діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку, з метою широкого залучення жителів міста до охорони громадського порядку, а також врахували 55-ту річницю створення народних дружин з охорони громадського порядку.

У цьому зв`язку Севастопольській міськдержадміністрації наказано надавати методичну допомогу населенню із затвердження положень (статутів) дружин, координувати діяльність дружин у Севастополі та їх взаємодію з територіальними органами центральних органів виконавчої влади України.

Крім того, Севастопольській міськдержадміністрації спільно з органами внутрішніх справ, районними державними адміністраціями Севастополя та органами місцевого самоврядування потрібно організувати діяльність дружин шляхом залучення до проведення патрулювання та інших заходів (за участю співробітників правоохоронних органів), проведення інструктажів та оперативного обміну необхідною інформацією (крім таємної), ознайомлення з формами і методами боротьби з правопорушеннями, а також забезпечення дружин необхідним інвентарем та засобами зв`язку, а також спеціальними засобами індивідуального захисту та самооборони.

Відповідно до рішення, Фонд комунального майна Севастопольської міської ради в термін до 1 лютого повинен надати СМДА пропозиції щодо забезпечення дружин необхідними приміщеннями для опорних пунктів.

Крім того, вирішено передбачити форми морально-матеріального заохочення, юридичного захисту і страхування учасників народних дружин.