ЦВК занепокоєна численними випадками захоплення приміщень органів ведення державного реєстру виборців та знищення їхнього обладнання.

Як повідомляє Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, про це йдеться в заяві Центральної виборчої комісій. Зокрема наголошується, що «останнім часом в деяких регіонах України відбулися захоплення будівель місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. На жаль, ці події негативно вплинули й на роботу Державного реєстру виборців (ДРВ), розпорядником якого є Центральна виборча комісія. Адже органи ДРВ з моменту їхнього створення, як правило, розташовані саме в приміщеннях місцевих державних адміністрацій або виконкомів міських рад».

«Найбільш кричущі випадки втручання в роботу Державного реєстру виборців сталися в м. Черкаси та м. Стрий.

Так, внаслідок захоплення адміністративної будівлі Черкаської обласної державної адміністрації в ніч на 24 січня 2014 року групою екстремістів було здійснено протизаконний несанкціонований доступ до приміщення відділу адміністрування Державного реєстру виборців, розташованого в цій будівлі. У результаті протиправних дій було пошкоджено автоматизовані робочі місця працівників регіонального органу адміністрування Реєстру, викрадені програмно-апаратні засоби ідентифікації користувачів Реєстру, що зберігалися в сейфі, та частина документації відділу. У такий спосіб унеможливлена робота відділу адміністрування Державного реєстру виборців одного з 27 регіонів України, а також і її повноцінне відновлення найближчим часом.

Інші протизаконні дії відбулися у місті Стрий Львівської області. Там невідомі особи вимагали від працівників відділу ведення Державного реєстру виборців Стрийської районної державної адміністрації, які виконували свої посадові обов’язки, підписати бланки заяв, адресованих так званій «Народній раді України», на підтвердження їх готовності виконувати виключно акти цього самопроголошенного утворення», - зазначено в заяві.

Загалом у зв’язку з блокуванням роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядуванням, захопленням адміністративних будівель, де розміщуються органи ведення та регіональні органи адміністрування Державної реєстру виборців, станом на 28 січня 2014 року заблоковано доступ до робочих місць працівників 29 органів ведення та органів адміністрування Реєстру Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, а також м. Києва.

«У зв’язку з цим Центральна виборча комісія змушена заявити, що такі і подібні їм дії з боку ”мирних протестувальників” створюють не тільки пряму загрозу повноцінному функціонуванню Державного реєстру виборців, а й ставлять під питання подальше повноцінне існування однієї із найбільш точних у світі систем обліку виборців, якою є створений із залученням коштів міжнародної технічної допомоги ОБСЄ Державний реєстр виборців України», - йдеться в заяві.

Крім того, «протиправні дії щодо автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру виборців, органів його ведення та адміністрування, не можуть не викликати сумнівів щодо справжніх намірів натхненників, організаторів та виконавців відповідних акцій відстоювати у майбутньому свої погляди на по-справжньому вільних, чесних та демократичних виборах будь-якого рівня. Адже при знищенні навіть невеликої частини бази даних Реєстру організація таких виборів стане серйозним викликом, - підкреслюється у заяві.

«Центральна виборча комісія закликає усі деструктивні сили утриматися від захоплення приміщень, в яких розташовані органи ведення Державного реєстру виборців, не перешкоджати виконанню працівниками органів Реєстру своїх функцій, що може бути кваліфіковано відповідно до статті 341 Кримінального кодексу України, та в жодному разі не вдаватися до спроб несанкціонованого доступу до бази даних Державного реєстру виборців з використанням викрадених програмно-апаратних засобів, що містить ознаки складу злочинів, передбачених статтею 158 Кримінального кодексу України і може тягнути за собою кримінальну відповідальність.

Разом з тим, Комісія звертається до працівників органів ведення та органів адміністрування ДРВ з переконливим проханням, незважаючи на непросту суспільно-політичну обстановку, діяти виключно у спосіб, передбачений законами України та актами ЦВК, а також невідкладно інформувати Центральну виборчу комісію та правоохоронні органи про протизаконні дії відносно органів ведення Державного реєстру виборців та їх працівників для відповідного подальшого реагування», - говориться в заяві.